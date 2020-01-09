Эксперты назвали самые редкие детские имена в России в 2019 году

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает «Интерфакс».

Для девочек самыми редкими стали имена Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива. Для мальчиков уникальными стали имена Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.

Ранее сообщалось о том, какие имена для младенцев стали самыми популярными в нашей стране в ушедшем году.