Маленький ребенок умер в Ленобласти, подавившись фасолью

Маленького ребенка нашли мертвым в садоводстве в Тосненском районе Ленобласти. Мальчик, по предварительным данным, подавился, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным издания, днем 8 января в полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве, расположенном в окрестностях поселка Рябово, скончался двухлетний мальчик. По предварительным данным, он задохнулся, подавившись сушеной фасолью. Каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как выяснили полицейские, за внуком присматривала 80-летняя бабушка. Родители во время происшествия были на работе. Известно, что семья социальная и на учете в органах опеки не состоит. Ребенок вместе с родителями жил в Петербурге.

Обстоятельства произошедшего уточняются.