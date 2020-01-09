Прекращено дело о наркотиках против звезды «Счастливы вместе»

Следствие прекратило уголовное преследование актрисы Натальи Бочкаревой, пойманной осенью с наркотиками, попросив суд о назначении ей штрафа. Об этом сообщает ТАСС. Дело в отношении Бочкаревой с постановлением органов предварительного расследования о его прекращении и назначении судебного штрафа поступило в Преображенский суд столицы.

Видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с кокаином появилось в сети в сентябре прошлого года. На кадрах было видно, как сотрудники ГИБДД задают артистке вопросы о содержимом ее сумки, а та признается, что имеет при себе свернутую купюру и мешочек с «остатками наркотического средства». Позже СМИ опубликовали другое видео, на котором Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В октябре пойманную с наркотиками актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти освидетельствование и лишили водительских прав.

Сообщалось, что Бочкаревой за хранение наркотика грозит до трех лет лишения свободы.