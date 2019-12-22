Звезду сериала «Счастливы вместе» будут судить за наркотики

В один из столичных судов передано уголовное дело о хранении наркотиков в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, сообщает «МК». Отмечается, что артистка понесет ответственность по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Задержание Бочкаревой сотрудниками ГИБДД произошло 28 сентября. От актрисы, управлявшей автомобилем, исходил запах алкоголя. Она отказалась от прохождения медосвидетельствования. При обыске у звезды сериала «Счастливы вместе» было обнаружено белое вещество, которое после исследования оказалось кокаином.

Сама Бочкарева находится под подпиской о невыезде. Она отрицает инцидент с наркотиками. Согласно предъявленным обвинениям, ей может грозить до 3 лет лишения свободы.