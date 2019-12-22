Избившим полицейских апатитским подросткам грозит до пяти лет колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения подростками сотрудников полиции в Апатитах. Дело заведено по ст. 318 ч. 1 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следователи установили подростков, которые били сотрудников полиции. Молодые люди были допрошены. Сейчас собирается характеризующая их информация.

Напомним, резонансная история произошла в Апатитах вечером 20 декабря. После дискотеки в местном ДК большая группа подростков не захотела расходиться, чем вызвала недовольство жителей соседних домов. На место прибыли два наряда патрульно-постовой службы, попытавшиеся призвать молодежь к порядку. В ответ те набросились на полицейских с кулаками. Пострадали два стража порядка, у одного из них диагностировано сотрясение мозга.

Момент драки попал на видео.