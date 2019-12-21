В Апатитах школьники толпой избили сотрудников полиции

В Апатитах произошла массовая драка, в ходе которой школьники избили двоих полицейских после дискотеки в городском дворце культуры. Об этом сообщил местный портал «Хибинформбюро».

После дискотеки к зданию ДК приехали два наряда патрульно-постовой службы. Полицейские заметили в толпе юношу с банкой пива в руке, который ругался матом и игнорировал замечания. Когда они потребовали от него проследовать за ними, он начал сопротивляться, после чего завязалась массовая драка. Группа подростков повалила одного из полицейских и начала пинать ногами - впоследствии у него обнаружили сотрясение мозга, а второго несколько раз ударили кулаками по голове.

В УМВД по региону отметили, что причиной появления полиции у здания ДК стали сообщения о шумном поведении подростков. В ведомстве подтвердили, что подростки не реагировали на замечания полицейских и оказывали активное сопротивление, из-за чего сотрудники полиции получили травмы, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Следственном комитете, начата проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.