21 декабря 2019, 15:16
Александр Васильев рассказал, в каком наряде стоит встречать Новый год
Главным цветом 2020 года будет синий
Ведущий программы «Модный приговор», историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с «Говорит Москва» дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.
Он напомнил, что цветом 2020 года является синий. Васильев порекомендовал женщинам встречать новый год в платье такого цвета с подкладными плечами. Самым модным аксессуаром, по его словам, являются блестки.
Мужчинам Васильев предложил надеть синий пиджак или бабочку.
С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе,
- отметил он.
Ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал цвет 2020 года. Им стал «классический синий» (Classic Blue). Цветом 2019 года был «трепещущий, но мягкий живой коралл».