Александр Васильев рассказал, в каком наряде стоит встречать Новый год

Ведущий программы «Модный приговор», историк моды и искусствовед Александр Васильев в беседе с «Говорит Москва» дал совет, в наряде какого цвета встречать Новый год.

Он напомнил, что цветом 2020 года является синий. Васильев порекомендовал женщинам встречать новый год в платье такого цвета с подкладными плечами. Самым модным аксессуаром, по его словам, являются блестки.

Мужчинам Васильев предложил надеть синий пиджак или бабочку.

С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе,

- отметил он.

Ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone выбрал цвет 2020 года. Им стал «классический синий» (Classic Blue). Цветом 2019 года был «трепещущий, но мягкий живой коралл».