Россиянин убил месячного сына из-за громкого плача

Пьяный мужчина в Челябинске до смерти забил младенца из-за плача, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в вечернее время 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста,

- говорится в сообщении.

Следствие возбудило дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемый задержан. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.