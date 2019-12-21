Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России

Среднестатистический житель России потратит на новогодний стол 6 430,78 рубля. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

За год праздничное застолье подорожало на 2,7%. Больше всего выросли в цене сыры - на 11,1%, сливочное масло - 10,3% и апельсины - на 10,8%. Красная икра, наоборот, подешевела на 4,9%, свежие огурцы - на 8,9%.

Если сравнивать стоимость новогоднего стола в разных регионах, то больше всего придется потратить жителям Чукотки - 9528,58 рубля. Москвичам и петербуржцам застолье обойдется дешевле - 7933,34 рубля и 7060,66 рубля соответственно.