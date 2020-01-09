Определены самые популярные имена для новорожденных в 2019 году

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году. Информацию со ссылкой на ЗАГС передает «Интерфакс».

Так, мальчиков в России чаще всего называли именами Артем, Александр, Михаил и Иван. Для девочек самыми распространенными стали имена София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

По данным реестра, с 2018 года мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). Также сообщается, что около двух третей рождений (64,7%) приходится на матерей в возрасте от 25 до 35 лет.