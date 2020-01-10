Появилось видео, как автомобиль сбил пенсионера в Петрозаводске

Стали известны подробности ДТП с участием пешехода, которое произошло в минувший четверг, 9 января, в карельской столице.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в 18:50 на перекрестке проспект Карла Маркса и улицы Кирова 36-летняя водитель-женщина автомобиля «Рено Логан» совершила наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Как мы писали ранее, в Петрозаводске в 2019 году зарегистрировано 53 автонаезда в пределах пешеходных переходов, в результате которых 1 пешеход погиб, 54 – получили травмы различной степени тяжести. Самым аварийным месяцем года стал декабрь.