Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

В Петрозаводске в минувший четверг, 9 января, под колесами автомобиля попал очередной пешеход, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС).

«18:50. Водитель М., управляя автомобилем «Рено Логан», совершила наезд на пешехода Г., 1951 г.р., переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадал пешеход. Назначено амбулаторное лечение»,

– говорится в сводке ЕДДС.

Как мы писали ранее, в Петрозаводске в 2019 году зарегистрировано 53 автонаезда в пределах пешеходных переходов, в результате которых 1 пешеход погиб, 54 – получили травмы различной степени тяжести. Самым аварийным месяцем года стал декабрь.