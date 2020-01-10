Труп пенсионерки найден в Беломорске

На севере Карелии спасатели дважды выезжали в минувший четверг, 9 января, по экстренным вызовам, чтобы помочь пожилым людям, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В 12:44 на пульт Единой службы спасения-01 Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи. Пенсионерка, проживающая в своей квартире, не открывает дверь социальному работнику. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Самые тревожные догадки подтвердились. Женщина была мертва. Проводится проверка.

В 19:00 в пожарно-спасательную службу Костомукши поступил звонок с просьбой о помощи. Из своей квартиры не может выйти пенсионерка, пожилая женщина сильно нервничает. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, за короткое время вскрыли дверь квартиры и выпустили пожилую женщину из квартиры. Как оказалось, женщина не смогла открыть дверь из-за того, что у нее заклинило замок.