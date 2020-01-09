Девушка-подросток из Карелии подозревается в краже денег

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Беломорска. Девушку подозревают в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, подросток воспользовалась чужим мобильным телефоном и перевела на свой счет 10 тысяч рублей, принадлежащие другому человеку. Этими деньгами подозреваемая воспользовалась по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается,

- сообщили в СК.

Наказание за подобное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.