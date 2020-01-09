09 января 2020, 18:12
Девушка-подросток из Карелии подозревается в краже денег
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Беломорска. Девушку подозревают в краже денег с банковского счета.
По версии следствия, подросток воспользовалась чужим мобильным телефоном и перевела на свой счет 10 тысяч рублей, принадлежащие другому человеку. Этими деньгами подозреваемая воспользовалась по своему усмотрению, тем самым похитив их.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается,
- сообщили в СК.
Наказание за подобное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.