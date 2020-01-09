Житель Карелии убил брата в рождественскую ночь

34-летний житель Кеми обвиняется в убийстве брата, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, трагедия разыгралась в ночь на 7 января 2020 года в Кеми. Обвиняемый распивал спиртное вместе со своим родным 32-летним братом. В какой-то момент мужчины поссорились, и обвиняемый напал на брата с ножом и нанес ему множественные колото-резаные ранения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия,. Обвиняемый был задержан.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы.

Фото с tver.mk.ru