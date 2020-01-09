Петрозаводчанка лишилась денег из-за молодого альфонса

В полицию Петрозаводска была вынуждена обратиться 51-летняя горожанка. Женщина стала жертвой молодого ухажера, сообщили в пресс-службе МВД.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в Интернете и пригласила его домой. После ухода нового знакомого хозяйка обнаружила, что на ее имя взят займ на сумму 16 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что похитил деньги, воспользовавшись телефоном заявительницы. Деньги он потратил на поездку к любимой женщине в соседний регион.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.