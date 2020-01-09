Новогоднее застолье на севере Карелии закончилось кражей

В последний день прошлого года в полицию Калевальского района обратился 35-летний мужчина. Житель района рассказал, что в его квартиру кто-то проник - был похищен нож стоимостью две тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. Хозяин жилья не привык запирать на замок свою квартиру, а в один из дней покинул ее - у соседей собралась компания на винную вечеринку. Общение продолжалось несколько дней. По версии следствия, один из участников посиделок - 28-летний местный житель - проник в квартиру потерпевшего, чтобы что-нибудь украсть. Самым ценным оказался нож в чехле, который тот продал за пару сотен рублей. Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался.