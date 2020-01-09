Петрозаводчанин помог прохожему и едва не лишился телефона

35-летнего жителя столицы Карелии чуть не остался без мобильного телефона - мужчина едва не стал жертвой уличного ограбления. По словам полицейских, мужчина возвращался домой вечером после работы.

На улице к нему подошел молодой человек и попросил вызвать такси, пояснив, что якобы его телефон разрядился. Мужчина согласился выполнить просьбу. В ожидании машины они разговорились. Автомобиль подъехал, и незнакомец вновь одолжил телефон: на этот раз для звонка - мол, друга следовало предупредить друга о прибытии.

Мужчина отдал ему гаджет. Тот набрал номер, начал разговор и одновременно с этим стал садиться в машину. Владелец телефона тоже сел в такси и попытался вернуть свое имущество. Молодой человек оказал сопротивление. Завязалась ссора. Таксист высадил обоих и уехал. А участники истории стали драться. Это увидели случайные прохожие, которые разняли их, помогли вернуть телефон петрозаводчанину.

Вернувшись домой, мужчина сообщил о происшествии в полицию. Нарядом ППС был задержан подозреваемый – 27-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.