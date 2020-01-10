Громкая семейная драма в Костомукше обернулась штрафом

9 января в Костомукше прошла первая в новом году административная комиссия, рассматривающая неблаговидные проступки горожан, такие как шумное поведение или отправление естественных надобностей на улице.

Как пишут «Новости Костомукши», на комиссии был рассмотрен 31 протокол, нарушители пополнят городскую казну на 28 700 рублей.

Большинство историй связано с тем, как жители города горняков мешали соседям спать.

«Передовики в этой области, как оказалось, проживают в общежитиях на проспекте Горняков и улице Мира. Кто-то из нарушителей слушал громко музыку, кто-то – шумно отдыхал с друзьями, у одной женщины была депрессия, от которой она пыталась избавиться при помощи сеанса музицирования», - пишет издание.

На одном случае СМИ останавливается отдельно. Костомушанин не давал соседям спать тем, что громко стучал в собственную дверь.

«Прибывшему наряду полицейских удалось выяснить, что костомукшанина не пускает домой жена. По словам женщины, которая всё же открыла дверь сотрудникам правоохранительных органов, они с мужем вместе отдыхали в одном из заведений, а после, придя домой, легли спать. Однако посреди ночи мужчине приспичило в туалет. Уходя из комнаты, он по какой-то причине ударил жену, а та, испугавшись, заперла за ним дверь».

Участники драмы на рассмотрение в комиссию не явились, впрочем, как и все остальные нарушители.