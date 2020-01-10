Россиянам запретили разговаривать по мобильнику больше двух минут

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Соответствующие советы появились на сайте ведомства.

Так, говорить по мобильному телефону лучше не более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут, отмечают в санитарном ведомстве. Если есть необходимость, то лучше писать сообщения. Это гораздо безопаснее, чем долго держать трубку возле уха.

Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Таким образом можно понизить мощность излучения, воздействующего на мозг, в четыре раза.

Интересно, что в момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности. Но уже через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Поэтому в Роспотребнадзоре рекомендуют сначала дождаться ответа на другом конце, а потом уже прикладывать трубку к уху.

Увлекаться играми в телефоне не стоит, так как из-за этого идет большая нагрузка на глаза, что может привести к ухудшению зрения.

Если человек носит очки с металлической оправой, то при разговоре рекомендуется их снимать: наличие оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Не рекомендуется также класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

Носить мобильники лучше в сумке, а не в карманах одежды. Это также поможет защитить от излишнего излучения.