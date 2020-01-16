Госавтоинспекция Петрозаводска набирает мужчин

Госавтоинспекция Петрозаводска набирает кандидатов для службы в органах внутренних дел. Желающим получить работу предложат должности инспекторов ДПС.



Как сообщается в группе ГИБДД в соцсети, в кандидаты на должность младшего начальствующего годятся мужчины от 18 до 35 лет; с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Требования к кандидатам на должность среднего начальствующего состава - возраст от 18 до 40 лет; образование - высшее или среднее профессиональное, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Пришедшим на службу дадут форму, предоставят отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По вопросам следует обращаться в отдел кадров по адресу: Петрозаводск, ул. Ленинградская, 7, кабинеты: 202, 203, телефон 71-58-82. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеристику.