16 января 2020, 18:46
Новая камера на Древлянке будет фиксировать нарушения ПДД
Передвижной комплекс «Скат-П» установили для фиксации нарушений скоростного режима
Возле пешеходного перехода в районе пересечения Лесного проспекта с улицей Хейкконена в карельской столице установлен передвижной комплекс «Скат-П».
По сообщению городской ГИБДД, в скором времени он будет фиксировать нарушения водителями скоростных ограничений.
В дальнейшем планируется установить в этом месте стационарный комплекс, который начнет также фиксировать факты непредоставления преимущества пешеходам.
В прошлом году на Древлянке было зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов в пределах пешеходных переходов.
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска