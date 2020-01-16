Новая камера на Древлянке будет фиксировать нарушения ПДД

Возле пешеходного перехода в районе пересечения Лесного проспекта с улицей Хейкконена в карельской столице установлен передвижной комплекс «Скат-П».

По сообщению городской ГИБДД, в скором времени он будет фиксировать нарушения водителями скоростных ограничений.

В дальнейшем планируется установить в этом месте стационарный комплекс, который начнет также фиксировать факты непредоставления преимущества пешеходам.

В прошлом году на Древлянке было зарегистрировано 12 ДТП с участием пешеходов в пределах пешеходных переходов.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска