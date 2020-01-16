Мэр поздравила пару, зарегистрировавшую брак 25 лет назад

25 лет назад Ирина Внукова и Сергей Николаев были первой парой, зарегистрированной во Дворце бракосочетаний Петрозаводска.

В 1995 году церемонию вел мэр Сергей Катанандов. 16 января в книге почетных юбилейных свадеб появилась страничка, посвященная семейному союзу Сергея и Ирины. Церемонию провела глава карельской столицы Ирина Мирошник. Супруги поставили подписи в знак крепости и нерушимости семейного союза и обменялись кольцами, сообщает пресс-центр мэрии.

Мероприятие было приурочено к 25-летию Дворца бракосочетаний.

Здание на улице Еремеева, 1, было построено по проекту архитектора Ростислава Корнева в 1945 году как жилой дом. С 1954 по 1987 год в нем находился Дворец пионеров. В 1993 году началась реконструкция здания для размещения в нем Дворца бракосочетаний, а авторский коллектив под руководством дизайнера и художника Георгия Иванова воплощал проект по внутреннему убранству помещений. 12 января 1995 года в нем впервые прозвучал Марш Мендельсона.

Фото: пресс-служба городской администрации