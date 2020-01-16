Теплая погода не станет помехой для проведения «Гипербореи»

«Гиперборея – 2020» ждет мастеров снежного и ледового творчества. Прием заявок на участие в главном конкурсе традиционного зимнего фестиваля продлится до 22 января, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Международный фестиваль «Гиперборея» будет проводиться в столице Карелии с 4 по 8 февраля, несмотря на устойчивую теплую погоду. По данным синоптиков, вторая половина января и начало февраля будут морозными, температура воздуха опустится ниже нуля, что создаст необходимые условия для создания снежных и ледовых шедевров.

«Толщина льда, заготавливаемого специально для конкурса, измерена и соответствует стандартной норме, а снег будет генерироваться искусственно, поэтому никаких поводов для беспокойства мы не видим. Скульпторы будут работать в благоприятной для творчества обстановке», – отмечают организаторы «Гипербореи – 2020».