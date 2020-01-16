Праздник снега в Петрозаводске перенесли на неопределенный срок

Погода внесла коррективы в празднование всемирного Дня снега в карельской столице. Мероприятие было запланировано на 19 января на «Зимних фонтанах». Однако праздник пришлось перенести из-за отсутствия снега.

В администрации Петрозаводска пояснили, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия.

«О новой дате традиционного мероприятия Дирекция спортивных сооружений Петрозаводского городского округа сообщит позднее»,

- сообщает пресс-служба городской администрации.

Несмотря на перенос праздника, фестиваль «Зимние фонтаны» продолжается – 18, и 19 января остаются фестивальными днями.

Организаторы приглашают горожан на прогулку для получения очередных отметок в карточках. За 15 походов участники фестиваля смогут получить значок с символикой «Зимних фонтанов». Для победы требуется выйти на трассу не менее 25-30 раз. В этом сезоне запланировано 37 фестивальных дней.

Фото: afanasy.biz