16 июня: главные видео, фото и новости дня

В последние месяцы самой обсуждаемой темой остается коронавирус. Тема ковида в Карелии не исключение и для вторника.

- 38 новых случаев коронавируса выявлены за сутки в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

- Два человека умерли от пневмонии в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 57 пациентов.

- Вновь более восьми тысяч заболевших COVID-19 выявили в России за сутки.

- Названы адреса 18 новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

- Автобусы Петрозаводска продолжают нарушать санитарные правила. Горожан просят сообщать о ненадлежащем состоянии транспорта в ЕДДС.

- Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июня. Количество заболевших COVID-19 в республике достигло отметки в 869 человек.

Еще одна тема - потери.

- Скончался ветеран карельского спорта Александр Гойхенберг. Многолетний директор ЦСДЮСШОР Петрозаводска умер на 83-м году жизни.

- Скончался водитель, попавший в жесткое ДТП в Петрозаводске. Авария произошла в минувшее воскресенье на Комсомольском проспекте в карельской столице.

Другие темы вторника.

- Новогодние каникулы в 2021 году могут существенно сократить. В Минтруд поступило предложение о компенсации потерянных из-за пандемии рабочих дней за счет январских праздников.

- Карельские депутаты решили извести «наливайки» в жилых домах. Для кафе в городах и районах хотя установить разные требования к торговым залам.

- В Карелии вдвое увеличен размер пособия на ребенка до 1,5 лет.

- Объявлен сбор средств для семьи девочки, погибшей на Лососинке. Трагедия произошла в минувший понедельник в Петрозаводске.

- Уволен директор газеты «Новая Кондопога». Руководитель муниципального СМИ занял должность незаконно.

- Карелия заявила о готовности к маркировке обуви, лекарств и сигарет. За введение нового закона с 1 июля ответственность будут нести губернаторы.

- Юрию Дмитриеву продлили срок нахождения под стражей на один месяц. Суд не прислушался к просьбе общественных и культурных деятелей освободить известного карельского историка.

- Историческую плитку разбирают в центре Петрозаводска. Петрозаводчанин обеспокоен, что плитку возле памятника-пушки на набережной Лососинки выбросят, в мэрии города утверждают обратное.

- Опубликовано видео, как незадачливый лось в Карелии лишился лакомства. Животное выронило в ручей жизненно необходимую соль.

- Власти Архангельской области просят туристов не приезжать на Соловки.