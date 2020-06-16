Опубликовано видео, как незадачливый лось в Карелии лишился лакомства

Житель Санкт-Петербурга Слава Сушкевич выложил в инстаграм видео с молодым карельским лосем. Снято в лесу, на границе с Ленинградской областью, неподалеку от Ладожского озера.

Лось – животное травоядное, и с обычной пищей получает недостаточно минералов и микроэлементов, в том числе и хлористого натрия, то есть соли, необходимой для полноценного функционирования организма. (Самкам соль очень нужна для беременности, самцам - для рогов).

Поэтому добывать соль лосю приходится отдельно, известно, что лоси способны преодолеть большие расстояния, чтобы найти источник соли, а за один прием способны съесть сразу несколько килограммов.

На видео молодой карельский лось, судя по всему, находит солонец: специально заложенную охотниками соль в пень. Начинает есть кусок соли, но… роняет в ручей.

По словам Славы, расстроенное животное еще полчаса вылизывало пень.

Съемка велась на специальную охотничью камеру, которая была оставлена в лесу и активировалась при движении.

Однако и лично лосей Слава Сушкевич видит в лесу довольно часто, в основном по утрам, снимать их близко не страшно, а скорее трудно, потому что они очень пугливы и моментально сбегают при виде человека.