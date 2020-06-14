Петрозаводчан просят поделиться крупами и игрушками с животными

В Петрозаводске стартовала благотворительная акция «Лапы дружбы». Городской центр молодежи приглашает всех желающих поддержать Первый Петрозаводский общественный приют, сообщает пресс-центр мэрии.

Жители и гости карельской столицы могут принести рис/ гречу/ мясные продукты для собак и сухие/ влажные корма для кошек и собак. Также требуются наполнители для лотков (древесные); ошейники, поводки от 5 м; игрушки для собак; средства для мытья посуды, моющие средства, перчатки (хозяйственные, медицинские, резиновые); туалетная бумага и бахилы.

Продукты и другие вещи можно приносить до 18 июня с 10 до 17 часов в карельский региональный Центр молодежи на улице Кирова, 3, или в Городской центр молодежи на проспекте Невского. Посетителей просят соблюдать меры предосторожности и надевать маску.