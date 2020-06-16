Власти Архангельской области просят туристов не приезжать на Соловки
Власти Архангельской области просят туристов воздержаться от поездок на Соловки, несмотря на разрешение главы Карелии. Об этом со ссылкой на руководителя оперативного штаба Архангельской области Артема Вахрушева сообщает «Интерфакс».
Напомним, в минувший понедельник Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети сообщил, что 14 июня подписал распоряжение, которое Снимает «запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов».
Вахрушев напомнил, что территория Соловецкого архипелага является территорией Архангельской области. На островах до 30 июня действует запрет из-за коронавируса на бронирование мест приема и размещения гостей. Попасть на Соловки могут только лишь нескольким группам россиян. В частности, людям, проживающим на Соловецком архипелаге; по спискам, которые предоставляет МО «Соловецкое» и в случаях, которые индивидуально рассматривает оперштаб.
По сообщению издания, Вахрушев попросит полицию и муниципалитет проверить места размещения, в том числе частные квартиры и дома. Руководитель оперштаба добавил, что врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в курсе, что туристы приезжают на Соловки. По мнению Вахрушева, Цыбульский и Парфенчиков обсудят эту проблему.