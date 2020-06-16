Спасатели дали советы, как не получить тепловой удар на такой жаре

Летняя жара может стать причиной солнечного или теплового удара. Во время жары сердце усиленно работает из-за повышенного давления, человек ощущает нехватку кислорода, начинает учащенно дышать. Все это может привести к гипертоническому кризу, который может спровоцировать инсульт, инфаркт.

По сообщению МЧС по Карелии, головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, холодный пот, обмороки, резкое ухудшение зрения являются первыми признаками теплового удара. В министерстве дают несколько советов, как перенести жару без осложнений для здоровья.

Специалисты рекомендуют выходить на улицу в жаркие дни до 10-11 часов дня, после этого времени лучше прятаться в зеленой зоне в тени деревьев. При выходе на свежий воздух рекомендуют надевать широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. В одежде лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, а не синтетике.

Специалисты рекомендуют в жару носить свободную проветриваемую одежду светлых тонов, полностью закрывающую от солнца руки и ноги, так как слишком открытая одежда может стать причиной солнечного ожога. Следует больше пить, но стараться избегать сладких и алкогольных напитков. В питании также следует ограничить потребление жирной и белковой пищи. Специалисты не рекомендуют перед выходом на улицу употреблять тяжелую и горячую пищу. Чтобы не допустить обезвоживание организма, в жару рекомендуют избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

При признаках солнечного или теплового удара специалисты рекомендуют вызывать врача.

«Важно вовремя и правильно оказать помощь человеку, который внезапно потерял сознание в душном транспорте или даже посреди улицы. Для этого нужно человека перенести в тень, обеспечить доступ воздуха, и желательно, чтобы до приезда врача он находился в лежачем положении», - говорится в сообщении паблика МЧС.