16 июня 2020, 18:40
Общество

В мэрии назвали сроки подачи заявок на конкурс благоустройства

Управляющие компании и ТСЖ должны представить документы для участия в программе комфортной городской среды ко Дню знаний

В администрации карельской столицы сообщили об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.

Заявки от управляющих компаний и ТСЖ будут принимать до 1 сентября 2020 года. Поступившие проекты представят общественной комиссии, которая определит победителей до 10 октября.

Заявки, которые поступят после 1 сентября 2020 года, будут рассматриваться в качестве участников программы 2022 года.

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благоустройство
Комфортная городская среда
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управляющая компания
ТСЖ
новости петрозаводска