В мэрии назвали сроки подачи заявок на конкурс благоустройства

В администрации карельской столицы сообщили об изменении сроков предоставления и рассмотрения заявок на благоустройство дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.



Заявки от управляющих компаний и ТСЖ будут принимать до 1 сентября 2020 года. Поступившие проекты представят общественной комиссии, которая определит победителей до 10 октября.

Заявки, которые поступят после 1 сентября 2020 года, будут рассматриваться в качестве участников программы 2022 года.