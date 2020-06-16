Нуждающимся раздадут гуманитарную помощь в Петрозаводске

Благотворительную акцию по раздаче гуманитарной помощи проведет социальный центр «Невский» при кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске.

Вещи смогут получить прихожане, работники храмов, пенсионеры, мужчины, семьи с детьми, одиноко-проживающие граждане. Чтобы получить гуманитарную помощь, нужно предварительно записаться в группе социального центра в «ВКонтакте».

Раздавать вещи будут 18 и 20 июня с 13:00 до 15:00, а также 25 июня с 18:00 до 20:00.

Посетителям нужно будет соблюдать меры безопасности и не забыть защитную маску.