16 июня 2020, 17:25
Женщина, подозреваемая в краже, разыскивается в Петрозаводске
Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Пресс-центр МВД по РК опубликовал видео, на котором запечатлена подозреваемая в краже.
«Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи, которая подозревается в хищении товара. Происшествие случилось 13 июня в торговом центре микрорайона Древлянка»,
– говорится в сообщении.
Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7-953-545-37-48.