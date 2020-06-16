Женщина, подозреваемая в краже, разыскивается в Петрозаводске

Пресс-центр МВД по РК опубликовал видео, на котором запечатлена подозреваемая в краже.

«Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи, которая подозревается в хищении товара. Происшествие случилось 13 июня в торговом центре микрорайона Древлянка»,

– говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7-953-545-37-48.