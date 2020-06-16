Имя карельского героя исчезло с гранитной плиты, заросшей мхом

Скульптурный портрет Петра Тикиляйнена в бронзе, работа карельского скульптора Лео Ланкинена, занимает центральное место сквера Победы в городе Суоярви. Здесь покоятся останки командира отделения 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии, сдерживавшей наступление превосходящих сил врага на суоярвском направлении Северного фронта в июле 1941 года.

Отделение в течение суток отражало атаки противника численностью до роты. Несмотря на потери, остававшиеся в строю бойцы продолжали удерживать позиции до последнего патрона. Когда закончился боезапас, Петр Тикиляйнен поднял своих товарищей в последнюю штыковую контратаку. В схватке все бойцы пали смертью храбрых, до конца выполнив воинский долг.



На могилу Героя Советского Союза возложена надгробная плита, о существовании которой многие даже не догадывались — десятки лет она была сокрыта под памятными венками. В мае плиту подняли, в сквере Победы идут реставрационные работы.