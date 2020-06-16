Сто человек наградили госнаградами в честь 100-летия Карелии

Глава республики подписал указ о награждении государственными наградами в честь векового юбилея Карелии. Всего в этом списке 99 жителей Карелии, из них 45 удостоены медалью «За заслуги перед Республикой Карелия», сообщает пресс-служба правительства республики. Среди них представители организаций и предприятий, ветераны и почетные граждане.

За высокий профессионализм, добросовестный труд в системе здравоохранения медицинским работникам Петрозаводска, Костомукши, Сортавалы и Калевалы присуждены почетные звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник здравоохранения».

Звания «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» удостоены специалисты музейного и библиотечного дела, театрального, детского музыкального и хорового искусства. Отмечены лучшие тренеры и работники физкультуры и спорта.

Жителям присвоены звания: «Заслуженный машиностроитель» «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник пожарной охраны», «Заслуженный спасатель», «Заслуженный работник связи», «Заслуженный работник строительного комплекса».

Ранее губернатор наградил орденом «Сампо» секретаря Совбеза России Николая Патрушева.