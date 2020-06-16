Карельские депутаты решили извести «наливайки» в жилых домах

16 июня на парламентском комитете по экономической политике обсуждался законопроект, который его автор Лариса Жданова назвала как «закон о наливайках».

Фактически речь идет в внесении изменений в карельский закон о некоторых вопросах госрегулирования производства и оборота этилового спирта, которые ограничивают деятельность небольших кафе, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем.

В апреле 2020 года были приняты изменения в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, согласно которому площадь залов предприятий общественного питания, находящихся в жилых домах и торгующих спиртными напитками, должна быть не менее 20 квадратных метров. Одновременно регионам было предоставлено право увеличивать этот «минимальный порог».

Согласно предложенному законопроекту, в Карелии в городских округах площадь торговых залов кафе, расположенных в жилых домах, должна быть не менее 75 квадратных метров, а для муниципальных районов устанавливается минимальный порог в 50 квадратных метров.

Первоначально было предложено установить на территории республики единое требование к площади кафе в многоквартирных домах – 30 квадратных метров.

Согласно данным, представленным карельским минэком, в многоквартирных домах работают 17 кафе, в которых площадь торговых залов менее 30 квадратных метров, 8 предприятий имеет площадь залов для обслуживания клиентов от 30 до 40 квадратных метров, еще 37 «распивочных» торгуют алкоголем на площади от 40 до 50 квадратных метров и чуть выше.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова рассказала, что в большинстве регионов для кафе в многоквартирных домах установлены ограничения в 30 квадратных метров. По ее словам, если будет принят закон с ограничениями по площади в 75 квадратных метров для городских округов и 50 квадратных метров для остальных населенных пунктов, то пострадает порядка двух десятков предпринимателей.

- Соответственно, они не смогут вести свою деятельность, и тогда нужно им компенсировать их упущенную выгоду и то, что их деятельность будет закрыта,

- отметила Гнетова.

Она предложила предусмотреть компенсацию тем предпринимателем, которые вследствие принятия данного закона лишатся своего бизнеса.

- Давайте назовем вещи своими именами. Люди открыли на двадцати, на тридцати, пятидесяти квадратных метров некие заведения, которые они назвали кафе… Там просто круглосуточно наливают алкоголь. Почему мы должны помогать этому бизнесу?

– сказала Жданова.

По ее мнению, речь идет о фактически нелегальной торговле алкоголем, и помогать таким предпринимателям не стоит.

- Я бы не принимала такой закон, чтобы все эти «наливайки» сейчас прямо поддержать. Люди знали, что когда-нибудь это все закончится, - сказала Жданова.

Депутат Ольга Шмаеник напомнила, что многие жители Карелии жалуются на работу небольших питейных заведений, которые почти круглосуточно торгуют алкоголем в жилых домах.

Депутат Леонид Лиминчук уверен, что введением данных ограничений ситуацию не исправить. По его мнению, нужно не ограничивать площадь кафе, а заставить нормально работать полицию.

- Мы под гребенку косим и нормальных предпринимателей, и тех, кто на свой страх и риск делают все, что только можно…. А где риск того, что дальше у нас придут предприниматели, образно говоря, те, которые потеряли, они скооперируются, берут квартиру в 100 метров и точно также начинают делать дальше. Если милиция или органы местного самоуправления «умывают руки» и не идут в эти предприятия общественного питания, или там «наливайки», и не разбираются с хулиганством, с шумовыми моментами, с нарушениями, которые по законодательству там присутствуют, то мы получаем точно такие же очаги, только от ста метров,

- сказал Лиминчук.

Он уверен, что в этой ситуации «придет на сто метров такой же предприниматель и начнет мучать такой же дом, только размером побольше». Леонид Лиминчук напомнил, что когда глава РК во время пандемии коронавируса ограничил продажу алкоголя, «пышным цветом расцвели подпольные продажники алкоголя». В соцсетях, по его словам, появились десятки предложений по доставке алкоголя по любому адресу и в любое время.

Тем не менее, члены комитета поддержали законопроект, предложив ЗС РК принять его во втором и окончательном чтении. Если карельский парламент согласится с мнением комитета, то закон, вводящий требование по минимальной площади торговых залов для кафе в многоквартирных домах, может вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Антонина Кябелева