Новогодние каникулы в 2021 году в России могут существенно сократить

В 2021 году новогодние каникулы в России могут быть сокращены до трех дней. Такое предложение в Минтруд внес член Совета Федерации Андрей Кутепов, об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор предлагает ограничить праздники днями с 1 по 3 января, чтобы компенсировать таким образом рабочие дни, потерянные из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Уточняется, что такая мера должна действовать только в следующем году, далее новогодние праздники должны вернуться к обычному формату.

При этом, 7 января в 2021 году должно остаться выходным днем.

Напомним, из-за распространения коронавируса с 30 марта президент Путин объявил в стране режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Такие «выходные» продолжались до середины мая.

Также нерабочими объявлены 24 июня - день проведения Парада Победы в Москве - и 1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию.