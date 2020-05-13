13 мая 2020, 21:55
Общество

13 мая: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

В Карелии зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

Восемь человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки. Все больные пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

Новые источники заражения СOVID-19 выявлены в Петрозаводске. Парфенчиков рассказал подробности о заразившихся коронавирусной инфекцией в карельской столице.

Агрессивный мужчина разгромил чужой автомобиль в Петрозаводске. Полицией карельской столицы установлен подозреваемый в повреждении имущества.

Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Коронавирус появился в нескольких микрорайонах карельской столицы.

В Карелии выявлены магазины, нарушающие ограничительные правила. В Роспотребнадзор направлено более 130 материалов о несоблюдении норм режима повышенной готовности.

Тонущего в ледяном озере человека спасли под Сегежей. Пострадавший провел в холодной воде около 40 минут и получил сильное переохлаждение.

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