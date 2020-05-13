13 мая: главные видео, фото и новости дня

– В Карелии зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

– Восемь человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки. Все больные пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

– Новые источники заражения СOVID-19 выявлены в Петрозаводске. Парфенчиков рассказал подробности о заразившихся коронавирусной инфекцией в карельской столице.

– Агрессивный мужчина разгромил чужой автомобиль в Петрозаводске. Полицией карельской столицы установлен подозреваемый в повреждении имущества.

– Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Коронавирус появился в нескольких микрорайонах карельской столицы.

– В Карелии выявлены магазины, нарушающие ограничительные правила. В Роспотребнадзор направлено более 130 материалов о несоблюдении норм режима повышенной готовности.

– Тонущего в ледяном озере человека спасли под Сегежей. Пострадавший провел в холодной воде около 40 минут и получил сильное переохлаждение.