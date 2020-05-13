Агрессивный мужчина разгромил чужой автомобиль в Петрозаводске

27-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Мужчина обнаружил, что неизвестный злоумышленник повредил его автомобиль, нанеся ущерб в 14 тысяч рублей. Стражи порядка разыскали виновного, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 35-летний житель Пряжи, который во всем признался. Мужчина рассказал, что приехал в столицу Карелии в командировку и решил навестить друга. После застолья гость города не смог попасть в общежитие - оно было закрыто. Тогда он выместил злобу на стоявшем рядом автомобиле.

Возбуждено уголовное дело, ущерб подозреваемый пообещал возместить.