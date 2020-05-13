Доктор Мясников опасается возникновения новой пандемии после COVID-19

Доктор Мясников, наиболее известный россиянам как ведущий телепередачи «О самом главном», рассказал в интервью «Комсомольской правде» о возможности возникновения очередной пандемии после коронавируса, пишет «Лента».

«Это учения перед большой пандемией - мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», - считает Мясников.

Врач подкрепил свой прогноз мнением других специалистов. «Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам - вопрос», - уверен доктор.

Ранее популярный телеведущий и врач Александр Мясников сравнил смертность от известных миру инфекций и от коронавируса. Информацией к размышлению он поделился в своем Telegram-канале.