Сотрудники МЧС проинспектировали населенные пункты республики

Сотрудники МЧС 6 и 7 мая провели плановое патрулирование населенных пунктов Муезерского района - поселка городского типа Муезерский, поселков Тикша и Ледмозеро и села Ругозеро. Работники министерства провели разъяснительную работу среди местного населения района и напомнили о штрафах за разведения открытого огня.

Ранее жителям республики напомнили о том, что во многих районах республики уже начался пожароопасный сезон. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии 20 апреля.

Так пожароопасный сезон объявлен на территории Олонецкого, Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского, Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Пудожского, Суоярвского районов и Петрозаводска с 1 мая 2020 года. На территории Лоухского, Калевальского, Кемского, Беломорского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского районов и Костомукши пожароопасный сезон начнется чуть позже - с 15 мая 2020 года.