Школьники будут сдавать только два предмета в форме ЕГЭ

Выпускникам школ в этом году разрешили сдать только два экзамена в форме ЕГЭ. О внесении изменений в привычный порядок проведения госэкзамена рассказал в эфире канала «Россия 24» замминистра просвещения Дмитрий Глушко, пишет РИА Новости.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ», - рассказал Глушко.

Напомним, сегодня стало известно о том, что сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут перенесены. 8 июня школьники должны были сдавать географию, литературу и информатику, но эпидемиологическая обстановка в стране внесла коррективы в порядок проведения ЕГЭ: даты проведения экзамена будут изменены.

Ранее о необходимости переноса ЕГЭ заявили в российском Минздраве. Единый госэкзамен может быть перенесен на август-сентябрь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.