13 мая 2020, 16:16
Происшествия

Тонущего в ледяном озере человека спасли под Сегежей

Пострадавший провел в холодной воде около 40 минут и получил сильное переохлаждение

Сегодня спасатели спасли человека, который чуть не утонул в озере в Карелии, провалившись под лед. В холодной воде он провел около 40 минут.

Как рассказали нашему порталу в МЧС по РК, трагедия чуть не разыгралась неподалеку от дачных участков СНТ Лейгубский под Сегежей. На месте ЧП работали сотрудники карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС) и полиция.

По информации «Невских новостей», сообщение в службу спасения поступило около 11.00. Через 40 минут на место происшествия прибыли спасатели и полиция. Из воды пострадавшего вытащили в 11:48. С переохлаждением он был доставлен в медицинское учреждение.

 

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Метки: 
Спасатели
КРПСС
карельская республиканская поисково-спасательная служба
Полиция
Карелия
Сегежский район
СНТ Лейгубский
провалился под лед
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