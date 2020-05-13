Тонущего в ледяном озере человека спасли под Сегежей

Сегодня спасатели спасли человека, который чуть не утонул в озере в Карелии, провалившись под лед. В холодной воде он провел около 40 минут.

Как рассказали нашему порталу в МЧС по РК, трагедия чуть не разыгралась неподалеку от дачных участков СНТ Лейгубский под Сегежей. На месте ЧП работали сотрудники карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС) и полиция.

По информации «Невских новостей», сообщение в службу спасения поступило около 11.00. Через 40 минут на место происшествия прибыли спасатели и полиция. Из воды пострадавшего вытащили в 11:48. С переохлаждением он был доставлен в медицинское учреждение.