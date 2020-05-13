13 мая 2020, 15:47
Избивший молодого человека мужчина разыскивается полицией
Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
В Петрозаводске объявлен в розыск мужчина, избивший молодого человека, сообщает пресс-центр МВД РК.
«Сотрудниками полиции УМВД России по Петрозаводску, устанавливается личность мужчины в зеленой куртке, который подозревается в причинении телесных повреждений молодому человеку в конце прошлого года»,
– говорится в сообщении.
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