13 мая 2020, 15:47
Происшествия

Избивший молодого человека мужчина разыскивается полицией

Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

В Петрозаводске объявлен в розыск мужчина, избивший молодого человека, сообщает пресс-центр МВД РК.

«Сотрудниками полиции УМВД России по Петрозаводску, устанавливается личность мужчины в зеленой куртке, который подозревается в причинении телесных повреждений молодому человеку в конце прошлого года»,

– говорится в сообщении.

Любую достоверную информацию необходимо сообщать по телефону: +7-911-407-94-40. Конфиденциальность гарантируется.

 

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