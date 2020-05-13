Избивший молодого человека мужчина разыскивается полицией

В Петрозаводске объявлен в розыск мужчина, избивший молодого человека, сообщает пресс-центр МВД РК.

«Сотрудниками полиции УМВД России по Петрозаводску, устанавливается личность мужчины в зеленой куртке, который подозревается в причинении телесных повреждений молодому человеку в конце прошлого года»,