Житель Карелии лишился денег, купив смартфон в интернет-магазине

Житель Прионежского района лишился крупной суммы - 19 тысяч рублей. Мужчина планировал приобрести на эти деньги смартфон, но в итоге остался и без покупки, и без сбережений, сообщает карельское МВД.

Выяснилось, что потерпевший совершил покупку в одном из многочисленных интернет-магазинов, не проверяя отзывы о площадке и не уточняя возможность возврата средств. Деньги он перечислил на банковский счет физического лица.

Спустя некоторое время после оплаты товара в заказе мужчины появился статус «отправлено». Однако оплаченный смартфон житель Карелии так и не получил. Подождав несколько дней, мужчина обратился в полицию.