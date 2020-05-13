Петрозаводчанина оштрафовали за голосовое сообщение в соцсети

Житель столицы Карелии получил «административку» за неосторожное высказывание: мужчина оскорбил свою знакомую в ходе перепалки посредством голосового сообщения в соцсети. Девушка обратилась с заявлением в органы правопорядка, сообщает прокуратура.

Вину горожанина доказали. Мировой суд оштрафовал неосторожного на язык мужчину на одну тысячу рублей.

Ранее петрозаводчанка была оштрафована за оскорбления родственницы. Женщина присылала близкому человеку обидные смс-сообщения.