Нетрезвый автомобилист протаранил чужой забор

Житель Муезерского района окажется на скамье подсудимых за езду в нетрезвом виде. Приняв на душу, мужчина не смог справиться с управлением автомобилем и врезался в металлический забор одного из домов поселка Ледмозеро.

«При проведении освидетельствования гражданина на состояние алкогольного опьянения концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,11 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимые значения в несколько раз»,

- рассказали в прокуратуре.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но, тем не менее, снова решил сесть за руль нетрезвым. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, в период с 30 апреля по 12 мая дорожные полицейские Карелии задержали на территории республики 78 автомобилистов, севших за руль навеселе. 7 из них отказались от медосвидельствования, 17 не имели водительских прав, а 10 и вовсе уже попадались на «пьяной» езде.