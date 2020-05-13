Мужчина согласился подвезти попутчиков в Петрозаводск и был ограблен

23-летний житель Суоярви обратился в полицию Петрозаводска. Молодой человек рассказал, что его ограбили. Добычей преступника стал мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказал потерпевший, он ехал в столицу республики по делам. По дороге он заметил двух мужчин, попросивших их подвезти. Водитель согласился довезти их за деньги. На въезде в город автомобилист потребовал оплату. В этот момент один из попутчиков несколько раз ударил водителя, выхватил мобильный телефон и убежал вместе с приятелем.

Полицейские нашли злоумышленника, им оказался 30-летний петрозаводчанин. Телефон он успел продать.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.