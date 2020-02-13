13 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Синоптики рассказали, чего ждать от первого месяца весны. Синоптики считают, что россиянам не стоит ожидать рекордного тепла или же сильных морозов в марте.

— Костомукшанин убил своего знакомого доской и обухом топора. Совместное застолье закончилось трагедией: избитый мужчина скончался на месте происшествия.

— Петрозаводчанин заказал похищение, чтобы выбить из должника деньги. Роль похитителей исполнили полицейские Карелии, которые задержали 30-летнего заказчика преступления.

— Власти Олонецкого района отозвали иск по фразе о «расстреле четверых». Суд против местного депутата Нины Щербаковой прекратят из-за смерти главы администрации района Сергея Прокопьева, которому приписывали скандальные высказывания.

— Работу мечты предлагают в Карелии. Работу на острове Кижи предлагают тем, кто любит общаться с людьми и ценит романтику сельской жизни.

— Канализационные стоки затопили лесопарковую зону на Древлянке. Чтобы спасти зеленые насаждения, сотрудники «Водоканала» сегодня откачивают воду.

— Документальный фильм о петрозаводском археологе показали в Москве. Премьера фильма «Проспект Журавлева» состоялась 10 февраля в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.

— Директор, унизившая девочку за «толстоватые ноги», ушла на больничный. В петрозаводской школе №5 не стали комментировать скандал с участием своего руководителя.

— Минобр Карелии следит за скандалом с директором школы в Петрозаводске. Республиканские чиновники взяли под контроль ситуацию с некорректным поведением директора петрозаводской школы №5.

— Карельские актеры покажут постановку по Солженицыну в Москве. Театр «Творческая мастерская» представит в столице спектакль «Матренин двор».

— Сотрудники МЧС эвакуировали детей из детского сада в Петрозаводске. Пожарно-тактические учения прошли в дошкольном учреждении в «Скандинавии».