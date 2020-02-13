Карельские актеры покажут постановку по Солженицыну в Москве

16 февраля актеры Театра драмы республики Карелия «Творческая мастерская» Людмила и Валерий Баулины покажут спектакль «Матренин двор» в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве. Этот показ состоится благодаря приглашению вдовы писателя - Натальи Дмитриевны Солженицыной.

О театральной постановке по рассказу Александра Солженицына, вызвавшей большой резонанс в Петрозаводске, рассказал Наталье Дмитриевне карельский писатель Дмитрий Новиков.

Сама она не смогла приехать в Петрозаводск, но на показ вместо себя прислала исследователя творчества писателя, кандидата филологических наук Ирину Мелентьеву. Ирина Евгеньевна высоко оценила эту работу, отметив, что это одна из лучших постановок произведения Александра Солженицына, которые она видела в России.

Тревожно и радостно на душе одновременно... Честное слово, страшновато... Держите за нас кулаки, ругайте, желайте «ни пуха, ни пера», и ваше: «С Богом» будет тоже не лишним, и «к черту» посылайте, мы не обидимся! Можно начинать уже прямо сейчас,

- делится эмоциями актер Валерий Баулин.

Вместе с актерами волнуются перед встречей с московскими зрителями режиссер спектакля Александр Побережный-Береговский и художник, сценограф Наталья Кириллова. Солженицын в Доме Солженицына это - экзамен на правду и правдивость.